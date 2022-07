Calciomercato Juventus, si lavora per un centrale di difesa: le ultime su Koulibaly e Bremer (foto ANSA)

La Juventus lavora sul mercato per un nuovo difensore centrale. Dopo l’addio di Chiellini, la cessione a titolo definitivo di Demiral e quella possibile di De Ligt, i bianconeri cercano un centrale da relagare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, De Ligt vicino al Bayern

Il calciomercato della Juventus ruota intorno alla cessione di De Ligt. Il Bayern Monaco è forte sul giocatore ma l’accordo ancora non si è trovato. Per chiudere l’affare i bavaresi devono arrivare ai 90 milioni chiesti dalla Juve.

I bianconeri però, prima di cedere De Ligt, vorrebbero chiudere per un sostituto di valore. Il primo obiettivo dei bianconeri resta Koulibaly, centrale in uscita dal Napoli.

Koulibaly o Bremer, le ultime

Dopo l’incontro della scorsa settimana tra Cherubini e Fali Ramadani, agente del 31enne, la Juve ha raccolto informazioni, ma la trattativa risulta molto complicata. Tutto ruota attorno all’incontro tra Koulibaly e Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Gli azzurri offrono 6 milioni di euro per 5 stagioni per prolungare l’accordo in scadenza nel 2023.

Il piano B della Juventus per il mercato estivo sembrerebbe essere Gleison Bremer del Torino, per il quale i bianconeri sono pronti a sfidare l’Inter. Cairo, che ha promesso la cessione al brasiliano, spera nell’asta e di ottenere almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione.