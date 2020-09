Calciomercato Juventus, Suarez starebbe per ottenere il passaporto italiano. E’ l’ultimo ostacolo tra il calciatore uruguaiano ed i bianconeri.

Calciomercato, Suarez sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Il calciatore uruguaiano avrebbe già raggiunto l’accordo con i bianconeri e con il Barcellona, gli manca solamente il passaporto comunitario.

Anche questa pratica sarebbe in dirittura d’arrivo. Stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, la prossima settimana, a Barcellona, Suarez dovrebbe sostenere l’esame di italiano B1 (terzo livello) per prendere la cittadinanza italiana, poi dovrebbe diventare italiano come la moglie Sofia, figlia di un friulano emigrato a Montevideo, per sposare la causa bianconera. Suarez sarebbe sempre più vicino alla Juve.

L’accordo sul contratto.

Come detto ci sarebbe già l’accordo tra Suarez e la Juventus sul suo ricco contratto. L’uruguaiano firmerebbe un contratto di tre anni da dieci milioni di euro a stagione.

Nel frattempo il centravanti uruguaiano avrebbe raggiunto una intesa anche con il Barcellona per liberarsi dai blaugrana.

Il Barcellona sarebbe disposto a lasciarlo partire perché il centravanti non rientrerebbe nel progetto tecnico del nuovo allenatore Koeman.

Per la rescissione del contratto di Suarez, il Barcellona dovrebbe versare all’uruguaiano 14 milioni di euro. Mentre Suarez rinuncerebbe al secondo anno di contratto (fonte Il Corriere dello Sport).