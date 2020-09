Blitz dice

Festa nozze 12 settembre, 250 invitati ammassati, 8 contagi, per ora. Scuole chiuse di conseguenza. Corleone sindaco: “situazione grave”. Non ce la si fa a capire che maxi festa non si deve fare se c’è pandemia. Proprio non ce la si fa, anche perché se dici la verità c’è chi ti grida: “terrorista!”.