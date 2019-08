ROMA – Sfumata la trattativa con il Manchester United, un altro club inglese si fa avanti per Paulo Dybala. E’ il Tottenham, pronto a offrire alla Juventus 70 milioni di euro per l’attaccante argentino. Gli Spurs hanno deciso di puntare forte su Dybala dopo che la trattativa per Lo Celso, talento del Betis, sembra esser sfumata.

Juve e Tottenham sono d’accordo sulla valutazione di Dybala, che adesso dovrebbe trovare il suo accordo economico con la squadra allenata da Pochettino. Trattativa da costruire, ma il tempo stringe perché mancano meno di due giorni alla fine del mercato inglese. Il nodo principale resta quello legato ai diritti d’immagine dell’argentino. Operazione difficile, vista la chiusura del mercato inglese prevista per le 18 (ora italiana) di giovedì 8 agosto.

Se gli Spurs accontenteranno le richieste di ingaggio della Joya – 11/12 milioni di euro all’anno – la trattativa potrebbe andare in porto e chiudersi entro pochissimo tempo. (fonte SKY SPORT)