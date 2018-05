TORINO – La Juventus, archiviato il settimo scudetto consecutivo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è già al lavoro per la prossima stagione. La prima senza Buffon dopo diciassette anni. E proprio partendo dal nuovo portiere Marotta vuole costruire la nuova Juventus. E l’obiettivo è Mattia Perin.

L’assemblea di Lega di domani permetterà alle due dirigenze, quella della Juventus e quella del Genoa, di vedersi per parlare del 25enne portiere rossoblù. Beppe Marotta e Fabio Paratici puntano forte su Perin, contratto in scadenza nel 2019, come vice di Wojciech Szczesny. Al momento il Genoa chiede 20 milioni. La Juventus ne offre 12.

Ma i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa il prestito di Emil Audero (portiere juventino attualmente al Venezia) e quello di Moise Kean. Ma il Genoa vorrebbe riportare al Marassi Stefano Sturaro.

Dovesse saltare la trattativa per Perin, tra i profili seguiti come vice Szczesny c’è anche Mirante.

Tutti gli obiettivi di mercato della Juventus, ruolo per ruolo.

In difesa la Juventus segue, oltre a Spinazzola che arriva ma salterà l’inizio della stagione, per le fasce Darmian, Florenzi, Digne, Filipe Luis e Bellerin. Al centro la Juventus segue Gimenez, Godin e Romagnoli.

A centrocampo gli obiettivi sono Emre Can (in arrivo a parametro zero ma si attende la finale di Champions del 26 maggio), Rabiot, Pellegrini, Ramsey, Cristante e Kovacic. In attacco Marotta pensa a un possibile ritorno di Morata e continua a seguire Federico Chiesa e Martial.