Calciomercato Juventus, tutto su Pogba. Ma Milinkovic-Savic…

ROMA – Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus. Secondo Sky Sport infatti, negli scorsi giorni il ds bianconero Fabio Paratici ha contattato in maniera informale il Manchester United dimostrando di voler andare fino in fondo. L’unico ostacolo sembra essere la richiesta dei Red Devils: oltre i 100 milioni di euro. Una cifra che la Juve vorrebbe abbassare. E proprio per questo le voci di una possibile trattativa – 60 mln – per Milinkovic-Savic della Lazio sono sempre attuali.

Il centrocampista francese, campione del Mondo, ha già dato disponibilità di massima alla società in cui è diventato grande. La Juve inoltre potrebbe pensare di abbassare la quota inserendo come contropartita Paulo Dybala. La Juve comunque sembra avere le idee chiare e con ogni probabilità sarà uno dei due giganti il prossimo acquisti per rinforzare il centrocampo. (fonte SKY SPORT)