Calciomercato Juventus, ufficiale: preso Ranocchia

ROMA – Dal Perugia alla Juventus, un colpo chiuso a titolo definitivo nelle ultime ore di mercato: si chiama Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001, e rimarrà in prestito in Umbria per poi vestire la maglia bianconera a partire dalla stagione 2020-21. Con la Primavera biancorossa, il giocatore ha collezionato 6 presenze (1 gol) in questa stagione.

Il baby biancorosso, compirà 18 anni a maggio, è un centrocampista di talento aggregato in prima squadra ma che ancora non ha esordito in serie B.

“A.C. Perugia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive di Filippo Ranocchia. Il centrocampista resterà in prestito al Perugia fino al 30 giugno 2020”.

Chi è Filippo Ranocchia, tra i migliori 2001 italiani

La Gazzetta dello Sport ha fatto una panoramica tra i talenti, nati dal 1 gennaio 1997 in poi, che possono diventare protagonisti nella Nazionale del futuro. Ci sono anche due ragazzi in forza al Perugia di Alessandro Nesta. La rosea parte chiaramente dai giocatori più in vista e già esplosi come Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina) e Pietro Pellergi (Monaco), per arrivare fino alla serie B “comandata” dal regista del Brescia Sandro Tonali. Ma c’è anche il bomber del Perugia e capocannoniere cadetto Luca Vido (proprietà Atalanta) e soprattutto il perugino doc Filippo Ranocchia. Niente male per il centrocampista, classe 2001.