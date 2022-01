Calciomercato Juventus, Vlahovic resta in pole: l’attaccante della Fiorentina ha rifiutato l’Arsenal, i dettagli

La Juventus vuole laurearsi come regina del calciomercato strappando Dusan Vlahovic alla Fiorentina e ad un’ampia concorrenza. Intanto, il calciatore serbo ha rispedito al mittente una offerta molto importante giunta dall’Arsenal. La Juve sarebbe pronta a garantirgli un ricco contratto pluriennale da sette milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Vlahovic intanto ha rifiutato l’Arsenal…

Volata finale per il calciomercato invernale, comincia l’ultima settimana. E al centro dei discorsi ci sarà ancora Dusan Vlahovic, obiettivo nemmeno tanto nascosto di quei club che hanno bisogno di un attaccante di razza.

Rocco Commisso quota il suo bomber 70 milioni di euro, e l’Arsenal sarebbe disposto a pagare questa cifra, ma il problema è che il giocatore non è affatto convinto della destinazione.

Infatti preferisce rimanere in viola fino a giugno per scegliere con calma la sua prossima destinazione, che potrebbe essere la Juventus, che gli ha promesso un ingaggio di 7 milioni all’anno.

Calciomercato Juventus, il caso Dybala va risolto prima dell’affondo per Vlahovic

Prima però i bianconeri vorrebbero definire la questione del rinnovo di Paulo Dybala, perché non è affatto certo che la Joya rimanga in bianconero. E intanto all’Arsenal potrebbe andare Arthur, che spinge per questa soluzione, mentre Ramsey potrebbe rimanere per mancanza di acquirenti.