TORINO – In attesa di sapere se la Juventus conquisterà il triplete, i bianconeri preparano il piano b in caso di fallimento di Massimiliano Allegri. Un piano b per modo di dire perché si tratta di Zinedine Zidane, allenatore capace di vincere tre Champions League di seguito da tecnico del Real Madrid. La Juventus ha già incassato il sì del suo ex calciatore. Zidane ha rifiutato ogni proposta perché vuole continuare la sua giovane ma già brillante carriera di allenatore nel posto giusto. E per Zinedine la panchina giusta è quella della Juventus. Il tecnico francese vuole continuare a vincere insieme a Cristiano Ronaldo. Cr7 adora i metodi di allenamento di Zidane e tornerebbe a lavorare con lui molto volentieri.

Visualizza questo post su Instagram Meilleurs vœux à tous 🎆❤️ #workout Un post condiviso da zidane (@zidane) in data: Gen 1, 2019 at 6:44 PST

Visualizza questo post su Instagram Vacances en famille❤️. Un post condiviso da zidane (@zidane) in data: Dic 27, 2018 at 4:02 PST

Visualizza questo post su Instagram Louvre Abu Dhabi Amazing visit 👌 Un post condiviso da zidane (@zidane) in data: Dic 25, 2018 at 2:48 PST