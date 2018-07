ROMA – In casa Lazio, il ballottaggio di calciomercato tra Joaquin Correa e Papu Gomez si sta risolvendo in favore del primo. La priorità della società biancoceleste è quella di trovare un sostituto di Felipe Anderson all’altezza della situazione. I due calciatori individuati per questa zona del campo sono il Papu Gomez dell’Atalanta e Joaquin Correa, calciatore del Siviglia con un passato nel nostro campionato tra le fila della Sampdoria [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

In un primo momento, la Lazio aveva scelto Alejandro Gomez. Ma l’Atalanta valutava il cartellino del suo calciatore più rappresentativo oltre i dieci milioni di euro e il Papu ha chiesto un ingaggio vicino ai due milioni di euro. Cifre ritenute eccessive dalla Lazio per un calciatore prossimo ai 31 anni.

Un calciatore più adatto agli standard della Lazio è “El Tucu” Joaquin Correa. Il Siviglia è pronto a cederlo per dieci milioni di euro perché ha deluso le aspettative del club spagnolo dopo un promettente avvio di carriera nella Sampdoria.

Correa ha solamente 23 anni, sette in meno di Gomez, e ha ampi margini di miglioramento. Il suo ingaggio è alla portata della Lazio e la società biancoceleste è convinta del fatto che il calciatore possa crescere in maniera esponenziale sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.