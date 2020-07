Lazio scatenata sul calciomercato. La società biancoceleste sta cercando di piazzare il colpo David Silva, giocatore attualmente svincolato.

David Silva non ha bisogno di presentazioni e sarebbe il colpo di calciomercato ideale per festeggiare il ritorno in Champions League dopo tanti anni di assenza.

Silva sarebbe un colpo alla Klose, un giocatore che anagraficamente è a fine carriera ma che in realtà ha ancora molto da dare ad alti livelli.

Un po’ come Ibrahimovic, va per i 39 anni ma riesce ad essere ancora decisivo in Italia. Silva ne ha cinque in meno, 34 anni, quindi perché non scommettere su di lui?

Infatti la Lazio ha pochi dubbi in merito e sta facendo di tutto per regalarselo in questa finestra di calciomercato.

Il fatto che sia disponibile a parametro zero lo rende ancor più appetibile ma il problema più grande in questa trattativa di calciomercato è il suo ingaggio.

Certo, Silva non guadagna più come ai tempi d’oro ma nell’ultimo anno di Manchester City ha percepito ben 6 milioni di sterline.

Questa cifra non è alla portata della Lazio annualmente ma può essere tranquillamente spalmata in più annualità.

La Lazio sta cercando di convincere Silva con un biennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Il calciatore spagnolo ci sta pensando seriamente ma allo stesso tempo sta valutando anche altre offerte che ha ricevuto dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal mondo arabo.

David Silva non ha bisogno di grandi presentazioni perché è uno dei calciatori più vincenti nella storia del calcio moderno.

Con i club ha vinto una Coppa del Re (2007-2008), due Coppe d’Inghilterra (2010-2011, 2018-2019).

Quattro campionati inglesi (2011-2012, 2013-2014, 2017-2018 e 2018-2019).

Tre Community Shield (2012, 2018 e 2019), cinque Coppe di Lega inglesi (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

Con la nazionale spagnola di calcio ha vinto il campionato d’Europa di calcio del 2008 e del 2012 e il campionato del mondo di calcio del 2010 (fonte statistiche Wikipedia).