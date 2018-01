ROMA – Ora la svolta appare vicina. Come scrive La Gazzetta dello Sport con Nicola Berardino, nelle prossime ore potrebbe condurre Stefan De Vrij al rinnovo con la Lazio.

Segnali che si susseguono in attesa però che un accordo, preannunciato già dallo scorso agosto, possa concretizzarsi al rientro del giocatore a Roma (lunedì la ripresa degli allenamenti).

Un cambio di rotta rispetto a quello che ormai appariva l’epilogo scontato al contratto del difensore olandese in scadenza il 30 giugno dopo 4 stagioni in biancoceleste.

Cosa aveva detto Tare il 6 gennaio

Per de Vrij “ci vuole pazienza: il ragazzo è ancora indeciso e mi auguro di avere chiarezza il primo possibile. Non gli abbiamo dato un termine, è una decisione di cuore sia per lui sia per noi, ma rispetteremo la sua decisione”.

“È un giocatore forte, ma nel calcio non bisogna attaccarsi troppo a queste situazioni – aggiunge Tare a ‘Premium’ – capita anche al Barcellona di dover rinunciare ai suoi giocatori migliori. Lui, a termini di regolamento, dal primo di febbraio può decidere di accordarsi con un altro club: non penso che questa eventualità possa minare il nostro cammino.

La Lazio può andare avanti con Tare o senza Tare, con De Vrij o senza De Vrij: nel mondo di certo i giocatori non mancano. Non a caso un giocatore esperto come Caceres arriverà dopo la sosta, speriamo di poter andare avanti con lui e anche con Stefan. Di sicuro rimarrà con noi fino a fine stagione”.