ROMA – Eto'o "terzo"? Dopo la gloriosa esperienza con la maglia dell'Inter, e quella fallimentare con la Sampdoria, Eto'o potrebbe provare una terza avventura italiana con la maglia della Lazio. Ne parla Il Corriere dello Sport con un articolo sul suo sito internet.

Calciomercato Lazio, Samuel Eto’o nel mirino

Quattro ore di colloquio fitto. La Lazio ha aperto un dialogo con Samuel Eto’o in un incontro che si è svolto nella giornata di oggi. L’attaccante che nel 2010 conquistò il Triplete con la maglia dell’Inter ha chiuso la sua parentesi triennale in Turchia dove ha giocato con le maglie di Antalyaspor e Konyaspor.

Con quest’ultima società il 37enne camerunese ha realizzato 6 reti nelle 12 partite giocate da gennaio ad oggi. Allo stadio Olimpico di Roma Eto’o vinse una delle 3 Champions League della sua carriera segnando un gol nella finale contro il Manchester United.

L’ultima sua esperienza in Italia risale alla stagione 2014/2015 con la maglia della Sampdoria: segnò 2 reti in 18 gare di Serie A e si lasciò in maniera polemica con il presidente Massimo Ferrero.