LONDRA (INGHILTERRA) – Salvo ripensamenti dell’ultimo istante, o bugie di calciomercato, il sogno Giroud per i tifosi della Lazio sembra svanito definitivamente. Almeno stando a quanto dichiarato da Frank Lampard, suo allenatore al Chelsea. Le dichiarazioni di Lampard, sono riportate dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Lazio, Lampard dice no alla cessione di Giroud: “E quindi non arriva nemmeno Mertens…”.

“In questo periodo si è sempre allenato bene comportandosi da professionista e da uomo incredibile. E posso dire che non parte. Quindi posso dire con certezza che non arriverà nemmeno Dries Mertens perché in attacco, con la permanenza di Giroud, stiamo bene così…”.

Stamattina, Tare aveva raggiunto Londra per convincere il calciatore francese ed il Chelsea. Il ds albanese si trova ancora a Londra, nella speranza di un accordo entro le 20, ma la situazione si è complicata terribilmente perché Lampard avrebbe dato il veto alla sua cessione.

Giroud non è titolare al Chelsea ma è comunque un’ottima alternativa ad Abraham e per questo motivo Lampard non vuole cederlo. Anche perché il Chelsea non ha il tempo necessario per trovare una alternativa all’altezza del francese.

Tare sperava di prenderlo perché aveva offerto a Giroud un ricco contratto da 2.5 euro a stagione per i prossimi tre anni e mezzo. Il calciatore non aveva ancora fornito una risposta perché stava discutendo con la moglie che non aveva alcuna intenzione di lasciare Londra.