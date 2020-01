LONDRA (INGHILTERRA) – La Lazio sta tentando il tutto per tutto pur di arrivare a Olivier Giroud, centravanti che rinforzerebbe una rosa già molto competitiva. Alla Lazio rimane solamente il campionato ma i biancocelesti sono lì in cima con notevoli possibilità di vincere lo scudetto. Soprattutto perché le rivali, cioè Juventus e Inter, sono ancora impegnate sia in Europa che in Coppa Italia. La Lazio invece, potrà allenarsi con cura visto che disputa solamente una partita a settimana.

Calciomercato Lazio, Tare a Londra per convincere il Chelsea e Olivier Giroud.

Pur di convincere il calciatore ed il Chelsea, Tare è volato a Londra. Il ds della Lazio sta alzando la posta in gioco per strappare il sì di Giroud e del Chelsea ma i problemi non mancano.

Il Chelsea non ne fa un problema economico ma tecnico. Giroud è una riserva perché il titolare inamovibile è Tammy Abraham ma può comunque tornare utile nel caso in cui il 22enne inglese non dovesse essere disponibile. Per questo, prima di cederlo, il Chelsea sta cercando un altro centravanti ma per adesso i calciatori proposti non piacciono al tecnico Lampard.

Poi c’è la trattativa con il calciatore. L’offerta di Tare è molto buona visto che ha offerto al 33enne francese un contratto da tre anni e mezzo a 2.5 milioni di euro a stagione ma la moglie non convinta di trasferirsi a Roma.

Giroud non ha mai giocato in Italia e la moglie preferirebbe restare in Inghilterra sperando nel trasferimento del marito al Tottenham (nel caso in cui il club di Mou non dovesse farcela per Bale). Insomma, è una partita a scacchi che potrebbe risolversi nelle ultimissime ore di calciomercato.