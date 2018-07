ROMA – La Champions sfumata sul traguardo dopo un grande torneo vale un patto d’onore per ripartire all’assalto della nuova stagione col timoniere Simone Inzaghi che ha una rosa simile alla precedente. Dopo una travagliata trattativa con West Ham e’ partito Felipe Anderson alla ragguardevole cifra di 37 milioni ma i big ci sono ancora tutti, a partire da Milinkovic-Savic che non ha avuto il traino del mondiale e per lui Lotito vuole oltre 120 mln [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Il Real e la Juve per il momento non hanno insistito.

C’era da sostituire De Vrij, passato all’Inter in un’atmosfera velenosa, e la scelta e’ caduta su Acerbi, che portera’ a tre i titolari italiani con Parolo e Immobile. Come secondo portiere e’ arrivato l’esperto belga Proto, come esterno sinistro di complemento il danese Durmisi mentre 7 mln sono stati investiti sullo stantuffo di centrocampo Berisha, che ha impressionato il club nella sfortunata sfida col Salisburgo. Come vice Immobile sta per sbloccarsi la lunga trattativa per inserire il brasiliano del Bruges Wesley.

Il trasferimento di Caceido in Turchia dovrebbe liberare il campo al brasiliano, che puo’ essere utilizzato anche in uno scherma a due punte. Resta la sostituzione di Anderson. Ci vuole un giocatore di prestigio: il preferito di Inzaghi e’ il Papu Gomez, che ha lanciato qualche promettente messaggio. Ma guadagna molto e l’Atalanta chiede 15 mln contro i 10 offerti. Potrebbe quindi arrivare lo spagnolo Lucas Perez dell’Arsenal, sponsorizzato dal suo ex compagno Luis Alberto.

In ogni caso se Immobile, Milinkovic e Luis Alberto ripeteranno il torneo precedente la Lazio puo’ continuare a battersi per le prime piazze. Formazione (3-5-2): Strakosha, Luis Felipe, ACERBI, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic, Luis Alberto, Immobile. All: Simone Inzaghi.