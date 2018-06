ROMA – I tifosi della Juventus sognano Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha fatto innamorare tutti con le sue giocate, ha attirato l’interesse dei maggiori top club [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che ora bussano in casa Lazio per trattare il cartellino. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, soltanto all’estero (Real Madrid, PSG, Manchester United e City) avrebbero le disponibilità economiche per acquistarlo, ma non va sottovalutata la volontà del giocatore.

Milinkovic-Savic, prossimo protagonista ai Mondiali con la Serbia, infatti vuole trasferirsi a Torino, dove abita già il fratello portiere. La prima offerta della ‘Vecchia Signora’ è stata rifiutata, e si continua a trattare. Nel frattempo sui social ha fatto molto discutere un like da parte del calciatore ad una frase significativa: “Nella Juve che vorrei solo Milinkovic-Savic Sergej”. Questa reaction ha scatenato l’ira dei tifosi laziali. Un caos totale, che ha costretto lo stesso calciatore a togliere il like. Un episodio particolare, in periodo di calciomercato però nulla passa in secondo piano.

La Juve avrebbe già presentato la prima offerta per il serbo ma si è vista rispondere picche. I bianconeri avrebbero offerto 70 milioni cash più il cartellino di Daniele Rugani. Offerta che però è stata come detto rifiutata da Lotito.