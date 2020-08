Calciomercato Lazio, Rafinha ad un passo. Ostacolo stipendio per Draxler (foto Ansa)

Calciomercato Lazio, in Spagna dicono che è fatta per Rafinha. Tentativo per Draxler nonostante il suo stipendio alto.

Lazio molto attiva sul calciomercato. Dopo le trattative fallimentari per David Silva e Thiago Silva, i biancocelesti starebbero per piazzare il colpo Rafinha.

Stando a quanto riportato dai media iberici, il centrocampista brasiliano dovrebbe trasferirsi nella Capitale in cambio di 12 milioni di euro al Barcellona.

Per Rafinha non si tratterebbe della prima esperienza nel nostro Paese perché ha già vestito la maglia dell’Inter due anni fa per un totale di 17 partite con 2 gol all’attivo.

Nel corso dell’ultima stagione, Rafinha ha giocato con il Celta Vigo perché non rientra più nei piani del Barcellona che avrebbe trovato nella Lazio l’interlocutore di calciomercato perfetto.

Ma Rafinha non basta per allestire una squadra che sia competitiva su tre fronti (campionato, Coppa Italia e Champions League). Così in casa Lazio si starebbe facendo largo la ‘pazza idea’ Draxler.

Il calciatore tedesco è uno degli interpreti più forti del suo ruolo ma nel Psg non riesce a trovare spazio perché è chiuso da campioni del calibro di Neymar e Di Maria.

La Lazio vorrebbe prenderlo ma ha bisogno di un aiuto dello stesso Psg. Infatti lo stipendio di Draxler di 6 milioni di euro a stagione non è alla portata del club biancoceleste.

Il Psg potrebbe accollarsi tranquillamente metà del suo stipendio ma preferirebbe cederlo a titolo definitivo visto che non mancano i club interessati al tedesco (fonte eldesmarque).