ROMA – La Lazio punta… Malcom. Tare vuole provare a portare nella Capitale l’esterno brasiliano che quest’estate fu vicino, anzi vicinissimo alla Roma, prima di scegliere all’ultimo il trasferimento al Barcellona. In Spagna però Malcom ha collezionato appena nove presenze.

Il sondaggio di Tare, come racconta la “Gazzetta dello Sport”, è stato avviato attraverso Junior Minguella, uno degli agenti del brasiliano che segue anche Bobby Adekanye, il 19enne attaccante nigeriano in scadenza col Liverpool e praticamente bloccato dalla Lazio per la prossima estate.

La trattativa per il brasiliano è complicata. Tare punta a un prestito oneroso con riscatto alla successiva fase del mercato. Domenica però, Luis Garcia, ha frenato decisamente sui social: “L’ipotesi Lazio per Malcom non è veritiera”. Resta da capire se si tratta solo di una smentita di rito o una vera e propria fumata nera all’operazione.