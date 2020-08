Calciomercato, la Lazio punta con decisione Thiago Silva e continua a leccarsi le ferite per il mancato arrivo di David Silva.

La Lazio prova a reagire sul calciomercato dopo la beffa David Silva muovendosi con una certa insistenza sul fronte Thiago Silva. In altre parole, da un Silva all’ altro sperando in una sorte diversa.

Ovviamente non parliamo di un ‘sostituto’ perché sono due calciatori che giocano in ruoli diversi ma parliamo di un acquisto pesante che terrebbe buoni i tifosi dopo il no clamoroso dell’ex calciatore del Manchester City.

Ma ancor prima di gettarsi a capofitto nell’affare Thiago, è spuntato un retroscena sul mancato arrivo di David Silva alla Lazio.

Perché Tare è così arrabbiato con l’ex calciatore del Manchester City a tal punto di esternare la sua non stima nei confronti dell’uomo? Il motivo è molto semplice ed è svelato dal Corriere dello Sport.

Tare era sicuro dell’arrivo del neo calciatore della Real Sociedad perché lo scorso 7 agosto Silva aveva dato il suo ok definitivo. Poi non si è fatto più sentire. Nemmeno per dire che aveva cambiato idea.

Tare ha appreso della firma di Silva con la Real Sociedad solamente dai social network e questo lo ha mandato su tutte le furie perché nel frattempo partivano le virali prese per i fondelli sul web.

La Lazio deve reagire. Certo deve trovare un calciatore nel ruolo che avrebbe ricoperto David Silva ma deve soprattutto dare in pasto alla piazza un nome pesante.

Quindi, come sostituto di David Silva sta pensando al ritorno di Felipe Anderson mentre come colpo pesante sta facendo di tutto per arrivare a Thiago Silva.

Il difensore brasiliano non ha rinnovato il suo contratto con il Psg e lascerà Parigi dopo la finale di Champions League (a prescindere dal suo esito). Il grande ostacolo in questa trattativa è il suo ingaggio attuale visto che Thiago guadagna 12 milioni di euro all’anno.

Ma è anche vero che il calciatore del Psg è prossimo ai 36 anni quindi la Lazio potrebbe convincerlo con un contratto pluriennale da circa 3 milioni di euro a stagione (bonus esclusi). I biancocelesti dovranno battere la concorrenza dell’Everton di Ancelotti e di alcuni club brasiliani (fonte Il Corriere dello Sport).