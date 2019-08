LECCE – Il Lecce starebbe per piazzare un importante colpo di calciomercato. Secondo quanto scrive calciomercato.com, il club pugliese starebbe per prendere in prestito Eric Maxim Choupo-Moting dal Paris Saint Germain. Il club francese si sarebbe convinto a lasciarlo partire perché la concorrenza in quella zona del campo è davvero ampia. Per il perfezionamento dell’operazione, mancherebbe solamente il sì dell’attaccante al Lecce ma la società pugliese sarebbe vicina all’accordo con il bomber del Camerun.

Calciomercato Lecce, ecco chi è Eric Maxim Choupo-Moting.

Eric Maxim Choupo-Moting è nato ad Amburgo e ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico proprio in Germania. Eric Maxim Choupo-Moting ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili tedesche (under 18, under 19, under 20 e under 21) ma alla fine ha deciso di entrare a far parte della Nazionale di calcio del Camerun. In Germania, Choupo-Moting ha vestito le maglie di Amburgo, Norimberga, Magonza e Schalke 04. Con la maglia dell’Amburgo, Choupo-Moting ha giocato complessivamente 37 partite mettendo a segno 5 gol.

Successivamente, Choupo-Moting ha vestito la maglia del Magonza per un totale di 81 partite con 22 gol. Le ottime prestazioni con la maglia del Magonza, lo hanno portato allo Schalke 04. Con il suo nuovo club, Choupo-Moting ha giocato in totale 106 partite segnando 22 gol.

Le ottime prestazioni con la maglia dello Schalke 04 lo hanno portato in Premier League. Con la maglia dello Stoke City, Choupo-Moting ha giocato 32 partite mettendo a segno cinque gol. Da lì il trasferimento al Paris Saint Germain dove ha disputato 31 partite mettendo a segno tre gol. Con le squadre di club, Choupo-Moting ha giocato complessivamente 315 partite segnando 63 gol.

A questi numeri, vanno sommate le presenze ed i gol collezionati con la maglia del Camerun. Eric Maxim Choupo-Moting ha vestito la maglia del Camerun per 54 volte mettendo a segno ben 15 gol. Con le Nazionali giovanili della Germania ha segnato in totale 9 gol in 19 presenze.