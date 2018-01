LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Liverpool capitale del calciomercato internazionale. Il club inglese sta per cedere Coutinho al Barcellona per una cifra record. L’incasso verrà investito su Mahrez, ala del Leicester, e Alisson, portiere della Roma. In entrambi i casi serviranno offerte molto alte perché Leicester e Roma non vogliono privarsi dei loro gioielli ma il Liverpool non ha di certo problemi di soldi.

Potrebbe essere Riyad Mahrez, l’esterno algerino del Leicester, il sostituto di Philippe Coutinho al Liverpool. A pubblicare l’indiscrezione è l’autorevole ‘L’Equipe’, secondo cui, con il brasiliano a Barcellona, Klopp avrebbe messo anche l’attaccante delle Foxies nel casting dove già figura il francese Thomas Lemar del Monaco sul quale però il club monegasco starebbe facendo muro.

Da qui l’idea di un sostituto che già conosce la Premier e il 26enne trequartista algerino sarebbe il profilo ideale.

Il Leicester sarebbe disponibile a privarsene di fronte a un’offerta congrua. In estate l’algerino è stato vicino alla Roma ma l’offerta dei giallorossi (35 mln) non era stata accettata dal club inglese.