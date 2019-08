Calciomercato, Llorente nel mirino dello United può liberare Lukaku

ROMA – Fenanndo Llorente, svincolatosi dal Tottenham al termine della scorsa stagione, è entrato nel mirino del Manchester United, che stando a quanto scrivono in Inghilterra al momento sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti (in Italia ci sono anche la Roma, Lazio e Fiorentina). Il possibile arrivo ai Red Devils potrebbe liberare Lukaku, che resta l’obiettivo numero uno di Juve e Inter.

Se Llorente e lo United troveranno l’accordo, Lukaku potrebbe lasciare Manchester anche dopo la chiusura del mercato inglese in entrata (8 agosto) e scatenare l’effetto domino sul mercato italiano. (fonte SKY SPORT)

Lukaku, la nuova offerta dell’Inter

L’agente di Lukaku, Federico Pastorello, oggi, 7 agosto, sarà a Manchester per parlare con i dirigenti dello United e presentare una nuova offerta dell’Inter per il belga. 63-64 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus. Basteranno? La Juventus invece sul belga avrebbe alzato bandiera bianca. Tutto porta a credere che la Juve affonderà per Icardi. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)