MANCHESTER (INGHILTERRA) – “Signore e signori, prego prendete posto. Ecco a voi Alexis7…”. Poche parole sul profilo twitter del Manchester United per introdurre un breve video che ha come protagonista il cileno Sanchez ed ufficializza il suo trasferimento dall’Arsenal.

Meno fantasiosa la scelta del club londinese, che in un comunicato sul proprio sito conferma la cessione dell’attaccante e l’arrivo, in cambio, dallo United dell’armeno Henrikh Mkhitaryan. Un’operazione ampiamente annunciata e che si era sbloccata sabato scorso quando l’ormai ex giocatore del Manchester aveva accettato la proposta di trasferirsi ai Gunners.

“Alexis è uno dei migliori attaccanti del mondo e completerà il nostro giovanissimo e talentuoso gruppo di giocatori offensivi – afferma Josè Mourinho sul sito del club -. Porterà la sua ambizione e personalità, è un giocatore che rende la squadra più forte ed i sostenitori orgogliosi del proprio club”. Sanchez, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, guadagnerà più di 12 milioni di euro all’anno.

Ha scelto la maglia numero 7, che fu di Best, Cantona, Di Maria e altri grandi campioni. Altrettanto entusiasta Arsene Wenger per l’arrivo dell’armeno: “Henrikh è un giocatore molto completo. Crea occasioni, difende bene, accorcia gli spazi. Dico che è un giocatore che ha tutti gli attributi necessari”.