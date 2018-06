TORINO – “Fake news di giornata: Marchisio al Toro”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il Torino smentisce così, sul suo profilo Twitter, le indiscrezioni sul passaggio del centrocampista dalla Juventus al club granata.

Nessuna trattativa dunque col Principino, dunque, che secondo radiomercato i granata avevano messo nel mirino per rinforzare la mediana di Mazzarri. Dopo una stagione da comprimario, nelle prossime settimane il giocatore potrebbe dire addio al club in cui milita sin da bambino, ma non per passare ai granata. Per lui si parla di un interessamento del Monaco.