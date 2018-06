ROMA – Intercettato ai microfoni di RMC Sport, l’ex dirigente di Napoli, Roma ed Atalanta, Pierpaolo Marino [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], ha commentato le principali trattative di mercato di Roma e Juventus:

“La Roma con Cristante ha fatto un ottimo acquisto. Ci ha messo più tempo del previsto per arrivare a questo livello, ma ha tutte le doti per essere un centrocampista completo. Con lui Strootman è destinato ad andare via, mentre Nainggolan dovrebbe rimanere”.

E la Juventus? “Io credo che Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. Ne sono praticamente sicuro, il suo ciclo alla Juventus è finito. E anche Mandzukic potrebbe fare le valigie. Al posto di Higuain l’ideale sarebbe Cavani, piuttosto che Morata”.