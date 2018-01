TORINO – Botta e risposta a distanza tra Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, e Beppe Marotta, dirigente della Juventus per Matteo Politano del Sassuolo.

Maurizio Sarri e la battuta su Beppe Marotta

“Politano era un’alternativa che ci piaceva poi abbiamo sentito Marotta che l’ha dichiarato incedibile. Sto scherzando naturalmente”. Il riferimento, come scrive Il Corriere dello Sport, è all’intervista di giovedì scorso dell’amministratore delegato della Juventus a SkySport (“Cessione al Napoli? Il Sassuolo non ha bisogno di vendere”).

Beppe Marotta risponde a Maurizio Sarri prima di Juve-Genoa

«La risposta è la stessa. Il Sassuolo – aggiunge ai microfoni di Premium Sport – è una società solida, credo di interpretare le loro volontà se non lo hanno ceduto non hanno necessità di farlo. Non c’entro niente, quello che ha detto Sarri è inutile».