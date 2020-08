Calciomercato, il Manchester City sarebbe in pole per Messi perché il Barcellona vorrebbe arrivare a Gabriel Jesus.

Il caso di calciomercato legato a Messi sarebbe vicino ad una svolta. L’argentino potrebbe trasferirsi al Manchester City in cambio di Gabriel Jesus al Barcellona.

Ovviamente questo scenario sarebbe realizzabile solamente nel caso in cui Messi non riuscisse a liberarsi a zero dal Barcellona. In quel caso il City non sarebbe tenuto a sacrificare in cambio Gabriel Jesus.

Stando a quanto riportato dal The Sun, Gabriel Jesus sarebbe l’arma segreta di Guardiola per riabbracciare il suo pupillo Messi.

Sull’attaccante del Barcellona ci sarebbero anche Inter e Paris Saint Germain ma il City sarebbe favorito proprio grazie a Gabriel Jesus.

Mentre l’addio di Messi al Barcellona sembra quasi certo sono incerte le modalità del suo trasferimento altrove.

Infatti l’attaccante argentino potrebbe intraprendere una battaglia legale contro il suo attuale club per esercitare una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero.

Ma nel caso in cui questo non fosse possibile, il numero dieci non sarebbe padrone del suo destino e dovrebbe trovare la collaborazione di un club che sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche del Barcellona.

Questo club sarebbe il Manchester City. Certo il club inglese preferirebbe prenderlo a parametro zero ma sarebbe disposto anche a sacrificare Gabriel Jesus pur di arrivare al Pallone d’Oro in carica (fonte The Sun).