Calciomercato, Messi-Inter come Cristiano Ronaldo-Juventus? La smentita fotocopia di Marotta… (foto Ansa con l’argentino proiettato sul Duomo di Milano)

La trattativa di calciomercato tra l’Inter e Messi sembra la fotocopia di quella tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Il protagonista è lo stesso Beppe Marotta…

Marotta ci ha preso gusto e soprattutto sa come si fa. Dopo aver portato in Italia, contro ogni pronostico, Cristiano Ronaldo alla Juventus sta provando a fare lo stesso con Messi all’Inter in questa finestra di calciomercato.

Le tappe delle due trattative sono incredibilmente uguali. In entrambi i casi Marotta è stato ‘beccato’ dai giornalisti ma forse anche questo fa parte della sua strategia.

Con Ronaldo ha funzionato perfettamente, i giornalisti gli chiesero per settimane delucidazioni sulla trattativa e Marotta fu in grado di smentire l’affare alla morte, fino all’ultimo, fino all’evidenza…

Con Messi sta procedendo in maniera praticamente identica. Ieri si è superato dando a Sky Sport la stessa smentita, uguale anche nelle sillabe, a quella che fornì ai tempi di Cristiano Ronaldo.

“E’ un grande campione ma non possiamo prenderlo a queste cifre”. Disse lo stesso per Cristiano Ronaldo poi sappiamo tutti come è andata a finire…

La verità è che Marotta è un maestro nelle trattative apparentemente impossibili quando ha una società solida alle spalle.

Suning è ricchissimo e vuole sbaragliare il mondo del calcio con un colpo sensazionale. I cinesi dell’Inter sono stufi di accontentarsi del secondo posto, vogliono vincere un trofeo importante.

Con Messi ci hanno preso gusto a tal punto di proiettarlo sul Duomo in uno spot della tv di famiglia. Altro che bufala di calciomercato, la trattativa è reale ed i tifosi possono sognare perché Marotta si sta muovendo come con Cristiano Ronaldo e, ripeto, sappiamo tutti come è andata a finire…