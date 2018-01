BARCELLONA (SPAGNA) – Settecento milioni di clausola potrebbero svanire in un nonnulla se la Catalogna dovesse diventare uno Stato indipendente, con tanto di campionato e con il Barcellona.

E’ l’opzione ‘politica’ che Leo Messi ha preteso (e ottenuto) di inserire nel faraonico contratto firmato lo scorso novembre con il club blaugrana (fino al 2021 e con la megaclausola), con la quale si è cautelato in caso di svolta separatista.

La notizia è stata pubblicata oggi con grande evidenza in prima pagina dallo spagnolo ‘El Mundo’, secondo cui il 5 volte Pallone d’Oro, sempre molto low profile quando si tratta di questioni extra campo, stavolta ha voluto giocare d’anticipo e cautelarsi, pretendendo – in caso di secessione della Catalogna dalla Spagna e la conseguente uscita del Barcellona dalla Liga – l’inserimento di una clausola nel contratto che vincola l’accordo alla permanenza del club nel campionato spagnolo o in un torneo di valore equivalente. Il tutto senza il pagamento della clausola da 700 milioni, quindi a parametro zero.

Non bastasse, il fuoriclasse argentino, arrivato a Barcellona all’età di 13 anni (a giugno prossimo ne compirà 31), ha anche delineato la griglia delle possibili destinazioni o, come li ha definiti lo studio legale che ha steso il contratto, i campionati di vertice dove potrebbe approdare in caso di uscita: si parla ovviamente di Liga, di Premier britannica, di Bundesliga tedesca e di Ligue1 francese ma non della Serie A italiana, di cui, stando alle indiscrezioni pubblicate da ‘El Mundo‘, non c’è traccia.

Quello firmato da Messi a novembre è praticamente un accordo a vita, visto che nel 2021 la ‘Pulce’ avrà 34 anni, che gli garantisce 45 milioni netti l’anno.