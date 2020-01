MILANO – Il Milan è una delle squadre più attive nel calciomercato di gennaio. I rossoneri hanno piazzato Suso al Siviglia, prestito di 18 mesi con diritto di riscatto in favore degli spagnoli fissato a venti milioni di euro, e sta cercando di rimpiazzarlo con Alexis Saelemaekers, esterno destro dell’Anderlecht.

Calciomercato Milan, in uscita anche Rodriguez e Piatek.

Non sono due calciatori esattamente uguali perché Alexis Saelemaekers, che comunque è ancora molto giovane, ha caratteristiche più difensive. Evidentemente Pioli ha in mente di trasformarlo in esterno offensivo.

Oppure sta pensando di avanzare Theo Hernandez per schierare dietro proprio Alexis Saelemaekers. Per prenderlo, il Milan dovrà battere la concorrenza del Friburgo. I tedeschi hanno offerto all’Anderlecht 7.5 milioni di euro, il Milan sta pensando ad una offerta di poco inferiore ai dieci milioni di euro.

Suso non è l’unico calciatore che lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato, sono in uscita anche Rodriguez e Piatek. Il terzino piaceva molto al Napoli, diretto concorrente per il Milan nella corsa all’Europa, ma i rossoneri preferiscono cederlo all’estero, al Psv in Olanda.

Piatek è finito nel mirino di calciomercato della Roma e dell’Udinese ma alla fine dovrebbe finire al Tottenham in Premier League. Gli inglesi stanno cercando un centravanti perché Kane resterà fuori a lungo per infortunio.