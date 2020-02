MILANO- Il Milan pensa in grande. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere solamente il primo di una lunga lista. Ibra ha portato qualità e spessore internazionale alla squadra ma da solo non basta per ridurre il gap che esiste tra i rossoneri e le altre squadre che si trovano in zona Champions, che è il vero obiettivo della squadra di Milano. Nella lista di calciomercato dei rossoneri ci sarebbero Massimiliano Allegri e Mauro Icardi.

Calciomercato Milan, Allegri preferirebbe una esperienza all’estero. Icardi possibile solo senza riscatto del Psg.

L’ex allenatore della Juventus è senza squadra ma fa gola a molti. Allegri va da mesi a scuola di inglese, perché vorrebbe tentare una esperienza in Premier League, ma potrebbe restare nel nostro campionato con un progetto tecnico convincente. Così Allegri non sta prendendo in considerazione solamente piste straniere ma anche la Juventus ed il Milan.

I bianconeri potrebbero allontanare Sarri nel caso in cui il tecnico dovesse fallire in Italia o in Europa, o su entrambi i fronti, mentre il Milan avrebbe già deciso di silurare Pioli per affidare la panchina del club ad un tecnico di maggiore prestigio. Al momento Allegri non è convinto né della Juventus, né del Milan. Preferirebbe un esperienza all’estero in un grande club come Manchester City o Real Madrid.

Il Milan non sta pensando solamente ad Allegri ma anche ad un ‘ altra vecchia conoscenza del calcio italiano. I rossoneri vorrebbero ingaggiare Icardi nel caso in cui il Psg decidesse di non riscattarlo.