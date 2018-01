CALCIOMERCATO MILAN – L’Everton, secondo quanto riportano i tabloid britannici, ha offerto 40 milioni di euro per André Silva. L’attaccante portoghese, ancora a secco in campionato, pagato 40 milioni quest’estate fatica ancora e il Milan potrebbe venderlo per rientrare della spesa.

Con i 40 milioni in tasca il Milan potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un rinforzo in attacco per Gattuso. Su Andrè Silva ci sarebbe anche il Real Madrid dove gioca Cristiano Ronaldo, compagno di nazionale e grande amico dell’attaccante rossonero.