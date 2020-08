Milan e Atalanta non si sfidano solamente in campo ma anche sul calciomercato. Entrambi i club vogliono il baby fenomeno Omur.

Il calciomercato entra nel vivo ed iniziano i duelli di calciomercato tra i club di Serie A. E’ testa a testa tra Milan e Atalanta per arrivare al baby fenomeno turco Omur.

Omur ha solamente 21 anni ma è già un pilastro del suo club, il Trabzonspor. Infatti Omur ha già giocato quasi 100 partite mettendo a segno 11 reti e 13 assist. E’ un calciatore di qualità che oscilla tra trequarti ed attacco.

Un giocatore perfetto sia per il modulo tattico del Milan che per quello dell’Atalanta. Infatti sia Pioli che Gasperini amano i calciatori di qualità sulla trequarti campo.

Il Milan gioca con calciatori come Calhanoglu, Bonaventura e Rebic, mentre l’Atalanta scende in campo con fantasisti come Pasalic, Ilicic e Gomez. Insomma, nelle loro rose ci starebbe molto bene anche Omur.

Ma il Trabzonspor è una bottega cara ed avrebbe già rispedito al mittente una prima offerta da 20 milioni di euro presentata dal Milan. Il club turco, in questo calciomercato, partirebbe da una base d’asta di 25 milioni di euro.

Qualche ora fa, George Gardi, che è l’agente del talento turco, ha detto la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb: