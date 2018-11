MILANO – Milan scatenato sul mercato. In vista di gennaio, i rossoneri avrebbero strappato il sì di Benatia per la difesa e sono in trattative con Ibrahimovic per stessa ammissione del bomber svedese.

Capitolo Benatia. Come scrive Sport Mediaset nella sua edizione online, la storia di Medhi Benatia alla Juventus sta volgendo al termine. Stufo di non giocare. Anzi decisamente insofferente alla panchina. Concetto espresso esplicitamente nei giorni scorsi (“A 31 anni non è piacevole giocare una volta ogni tanto, perché altrimenti non ho continuità e non posso migliorare”) e bonariamente recepito da Max Allegri (“Uno sfogo così ci può stare, per noi è importante”). Al netto delle dichiarazioni di pancia o di circostanza, Benatia è sul mercato e si sta facendo largo un’ipotesi suggestiva: la cessione del difensore al Milan già a gennaio. La formula – per agevolare il club rossonero in termini di fairplay finanziario – sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Capitolo Ibrahimovic. Al termine dell’ultima partita di Mls, Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai cronisti presenti: “Io sto bene al Los Angeles Galaxy ma non vi nego che c’è l’interesse del Milan e di altri club europei. Di cosa vi stupite? Ho messo alle spalle l’infortunio, gioco e segno con continuità. E’ normale che siano interessati a me ma non sono intenzionato a lasciare la squadra in prestito. Chi mi vorrà, dovrà acquistarmi a titolo definitivo perché non ho bisogno di prestiti o di cose del genere a questo punto della mia carriera”.

