MILANO – A Usain Bolt è stato offerto un contratto di due anni in un club europeo. Come scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, il campione giamaicano ha fatto il giro del mondo grazie ai due gol con i Central Coast Mariners nell’amichevole contro il Macarthur South West United ma l’asticella dell’ambizione potrebbe elevarsi oltre la possibilità di giocare con gli australiani.

L’agente di Usain, Tony Rallis, ha fornito alcuni indizi a ESPN: «E’ un club che ha da poco nuovi proprietari e che aspira a giocare nella Champions League». Il Daily Telegraph australiano ha aggiunto altri particolari: la società è dell’Europa del sud, è di alta classifica e deve giocare una finale di coppa. L’identikit ha portato molti a pensare al Milan: il cambio di gestione, la voglia di tornare grande, la Supercoppa da giocare con la Juventus.

Come scrive ilmilanista.it, Bolt condivide con i rossoneri lo sponsor Puma, altro aspetto che ha fatto salire il Milan al primo posto nella classifica delle pretendenti. Il giamaicano quindi, dopo aver iniziato la carriera da calciatore in Australia, potrebbe approdare nel calcio che conta e, clamorosamente, potrebbe essere un rinforzo per la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Se Bolt sbarcherà davvero in Europa, sarà una pazzesca operazione di marketing, senza precedenti.