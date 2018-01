CALCIOMERCATO MILAN – Tra presente e futuro, il ds del Milan Massimiliano Mirabelli è volato in Germania per intavolare alcune trattative con calciatori che partecipano al campionato di Bundesliga. I calciatori nel mirino sono Julian Brandt del Bayer Leverkusen, Julian Weigl del Borussia Dortmund e Max Meyer dello Schalke 04.

Julian Brandt

Tra questi calciatori, il più forte ma anche il più conteso sul mercato è Julian Brandt. Ha 21 anni e vanta già 12 presenze con la Nazionale Tedesca campione del mondo in carica. Brandt è un esterno alto che può giocare sia a destra che a sinistra e il Milan sta cercando di aggiudicarselo per 25 milioni di euro. I tedeschi chiedono di più.

Julian Weigl

Il secondo obiettivo, in ordine di importanza, è Julian Weigl del Borussia Dortmund. Si tratta di un centrocampista sostanzialmente completo. Viene impiegato nella zona mediana del campo e oltre a essere forte tecnicamente, è dotato anche di una ottima fisicità. Il suo unico difetto è la scarsa vena realizzativa in zona gol.

Max Meyer

Ultimo obiettivo, ma non in ordine di importanza, è Max Meyer dello Schalke 04. Meyer nasce come centrocampista centrale ma per le sue qualità tecniche, e la scarsa efficacia in zona difensiva, è stato spostato nel ruolo di mezzapunta. E’ il classico numero 10 che sa fare male alle difese avversarie e allo stesso tempo è abile a regalare assist ai compagni di squadra.