MILANO – Il Milan cambia strategia di calciomercato rispetto alla scorsa estate. Arriveranno pochi calciatori ma buoni. Dopo l'acquisto di Pepe Reina, Gigio Donnarumma è in vendita e con molta probabilità finirà al Psg. Ma con che formula?

Calciomercato Milan, Donnarumma al Psg: si cerca la formula giusta

Il Milan vorrebbe monetizzare la sua cessione ma non è da escludere uno scambio con Edinson Cavani. Il Psg, che comunque ha nell’attacco il suo punto di forza, potrebbe privarsi dell’uruguaiano per arrivare al portierone rossonero. I parigini hanno un ottimo rapporto con Mino Raiola e sono da anni alla ricerca di un portiere affidabile. Al Milan andrebbe bene questo scambio perché non ha un centravanti della caratura di Edinson Cavani.

Calciomercato Milan, Mourinho è pronto a fare follie per arrivare a Bonucci

Mourinho sa come migliorare il suo United. In attacco la squadra è molto forte grazie alla vena realizzativa di Romelu Lukaku, a centrocampo abbonda la qualità con Paul Pogba ma in difesa… Mourinho ha bisogno di un leader difensivo e lo ha individuato in Leonardo Bonucci. Il Milan non lo considera tra i cedibili ma con l’offerta giusta nulla è impossibile e il calciomercato è ancora lungo…