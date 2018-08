ROMA – Julian Draxler è vicino al Milan. In Germania, addirittura, stanno parlando di visite mediche già fissate. Manca però ancora l’accordo con il Psg. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Molto dipenderà anche da Ricardo Rodriguez che è nel mirino del club francese e si potrebbe intavolare uno scambio alla pari. Valutazione 35 milioni di euro, il che vorrebbe dire mettere a bilancio anche una buona plusvalenza per il terzino svizzero pagato lo scorso anno 15 milioni più tre di bonus. L’esterno, però, avrebbe rifiutato momentaneamente il trasferimento.

Dopo le tentazioni Rabiot e Di Maria, potrebbe essere proprio Draxler il prescelto per vestire la maglia rossonera. Un regalo importante per Gattuso, un jolly per il centrocampo in grado di giocare sia come centrale impostando la manovra, sia sulla fascia sinistra.

Sullo sfondo resta il sogno Milinkovic-Savic, ma la trattativa con la Lazio è sempre difficilissima. I rossoneri starebbero lavorando ancora sotto traccia per un nuovo e ultimo tentativo.