MILANO – Il Milan vuole acquistare un attaccante in questa finestra di calciomercato, Leonardo sta ricevendo tante proposte da parte di procuratori e, come scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, nelle ultime ore c’è stata anche una telefonata con l’agente di Manolo Gabbiadini.

Il giocatore del Southampton potrebbe essere un’alternativa ai titolari e darebbe a Gattuso la possibilità di schierarlo in più posizioni dell’attacco. L’arrivo di Gabbiadini non è decisivo ai fini del futuro di Higuain. Il Milan ha deciso di non rinunciare all’attaccante dopo il suo gol decisivo nel posticipo di Serie A contro la Spal. Higuain è apparso ricco di motivazioni e questo non può non fare bene al Milan.

