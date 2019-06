Calciomercato Milan, Giampaolo vuole… Schick. La Roma vuole… 35 milioni

ROMA – Pazza idea per il Milan. Pazza idea per il nuovo Milan targato Marco Giampaolo. Ok. Ma qual è l’idea? L’idea è quella di affiancare a Piatek un vero e proprio pupillo dell’ex allenatore della Sampdoria. Chi? Ovvio: Patrick Schick. Proprio lui. Il fu talentuoso trequartista che fu lanciato in orbita proprio da Giampaolo ora potrebbe tornare dal suo mentore per provare a rilanciarsi in Serie A dopo le annate sfortunate e ingloriose con la Roma.

Con Giampaolo, alla Samp, il ceco in effetti realizzò undici gol in trentadue partite. Più gol in trentadue partite con Giampaolo che in due stagioni nella turbolenta Roma di Di Francesco.

La valutazione del giocatore è il problema principale. La Roma, infatti, tende a valutare il calciatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. Così c’è scritto sul cartello vendesi che la Roma ha deciso di appendere al collo di Schick. Almeno in versione cash. Il Milan, per questo, potrebbe provare a inserire nella valigia indirizzata a Trigoria anche Cutrone. Resta da capire se la Roma accetterà il pacco regalo o rispedirà al mittente offerta, valigia e Cutrone. Fonte: Gazzetta dello Sport.