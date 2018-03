MILANO – Salvo sorprese, Gigio Donnarumma lascerà il Milan al termine della stagione. Mino Raiola ha accettato di fargli disputare un’altra stagione con i rossoneri, in compagnia del fratello Antonio, in cambio della partenza la prossima estate.

In questo momento ci sono tre squadre interessate al portiere del Milan: il Chelsea, il Paris Saint Germain e il Real Madrid

Chelsea

La squadra di Londra è rimasta delusa dal rendimento di Courtois, che potrebbe andare al Real Madrid, e potrebbe decidere di sostituirlo con Gigio Donnarumma.

Real Madrid

Come scritto sopra, il Real Madrid sta cercando il portiere per il dopo Keylor Navas. In pole ci sono Gigio Donnarumma e Courtois del Chelsea.

Psg

Ultima, ma non per ordine di importanza, il Psg. La squadra francese vuole Donnarumma perché Trapp e Areola non hanno offerto un rendimento all’altezza della situazione.