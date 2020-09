Calciomercato Milan: Fofana, Nastasic e Hauge. Il punto del ds rossonero Massara.

Fofana, Nastasic e Hauge sarebbero nel mirino di calciomercato del Milan. Ne ha parlato il ds rossonero Massara ai microfoni di Sky Sport.

Le dichiarazioni di Massara a Sky Sport.

Sul mercato; Fofana, Nastasic, sono questi i nomi giusti per il finale del mercato?

Sono molti i nomi accostati al Milan, come ad altre società. Poi, questa settimana sta diventando sempre più calda, in questo senso. Vedremo, se ci saranno delle opportunità e la nostra proprietà non si tirerà certamente indietro, ma siamo, comunque, convinti di avere una squadra competitiva e di aver allestito un organico. Vedremo cosa proporrà l’ultima settimana, ma lo faremo con grande attenzione e con attenzione al bilancio.

L’interessamento per Hauge del Bodo Glimt

Si sta correndo un pochino troppo. Devo dire che il Bodo ha messo in campo molti giocatori forti e interessanti, che hanno colpito l’attenzione di tutti, non solo per Hauge. In questo momento non c’è nulla e, poi, forse non è il reparto dove abbiamo più necessità, perché ci riteniamo piuttosto completi davanti.

Ci proverete lo stesso?