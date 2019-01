ROMA – Higuain ha detto sì al Chelsea. Almeno secondo quanto scrive “Marca”. In Spagna, infatti, danno per fatto il passaggio del “Pipita” al Chelsea in questa sessione di mercato.

Dentro Higuian, fuori Alvaro Morata. Morata che però non tornerà in Italia. L’ex attaccante della Juventus, infatti, è pronto a tornare nella Liga, questa volta con la maglia del Siviglia. L’operazione Higuain al Chelsea se si farà, si farà con la benedizione della Juventus. I bianconeri incasserebbero subito i soldi previsti dal diritto di riscatto (36 milioni di euro) che il Milan oggi non sarebbe troppo intenzionato a tirare fuori. Visto anche le parole dure di Leonardo in conferenza stampa: “Gonzalo ha vissuto un momento un po’ così, adesso deve lasciarselo alle spalle. Il gol cambia qualcosa, ma ora deve continuare e prendersi le proprie responsabilità, deve pedalare. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato. Visto che sta qua, sta qua e fai”