MILANO – “È vero che Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan? Faccio auguri con tanto affetto a Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 37 anni e fa ancora gol ma parlo solo dei miei giocatori. Questa domanda fatela a Leonardo, Paolo Maldini o Scaroni”.

Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Olympiacos, dribbla la risposta sulle voci di un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan a gennaio con un contratto di sei mesi.

Intanto i canali social del Milan hanno deciso di rendergli omaggio, con tanto di emoticon con le stelline al posto degli occhi, postando i suoi gol più belli con la maglia del Milan. Un ulteriore invito allo svedese, Milano rossonera lo aspetta a braccia aperte.

Keep on celebrating @Ibra_official‘s birthday, take a look at 10 of his wonder goals! 🤩

Continuiamo a festeggiare il compleanno di Ibra: ecco 10 tra le sue migliori perle! 🤩#HBD pic.twitter.com/OQR3ep59xi

— AC Milan (@acmilan) 3 ottobre 2018