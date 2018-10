MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Il Direttore Generale dell’Area Tecnica dei rossoneri ha parlato a Sky Sport, tra l’altro, anche di Ibrahimovic.

“Ibrahmovic è legato al Milan e a Milano, questo è un dato di fatto. Oggi non c’è nessuna possibilità a cui abbiamo pensato, anche perché non è neanche il momento per pensare. Non posso negare che è stato un pensierino all’inizio, quando siamo arrivati. Più di un pensierino, forse, perché penso che è un giocatore che ha delle caratteristiche molto particolari. È un guerriero, è uno che trascina veramente le persone dentro e fuori dal campo. Quindi, è straordinario. Io sono molto legato a lui ma, sinceramente, oggi non esiste una possibilità”.

