Calciomercato Milan, Ibra resta o parte? Una cosa è certa, lui si vede ancora calciatore e non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo nonostante sia vicino ai 39 anni.

E come dargli torto? E’ arrivato a gennaio in un Milan che era alla deriva e ha saputo portarlo fino alle semifinali di Coppa Italia ed al sesto posto in classifica, in piena zona Europa League.

Ibrahimovic ha segnato e ha fatto segnare i compagni di squadra. E’ stato fondamentale nella crescita dei giovani talenti rossoneri.

Riportiamo di seguito, il messaggio postato su Instagram da Ibrahimovic dopo il pareggio di San Siro tra il Milan e l’Atalanta.

“Così pensate io sia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conoscete. Per tutta la mia vita ho dovuto lottare, nessuno credeva in me, per cui ho dovuto credere in me stesso.

Alcune persone volevano farmi a pezzi ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi ma mi hanno solo reso più furbo. E ora pensate che io sia finito?

A tutti voi ho una sola cosa da dire: non sono come voi, perché io non sono voi, sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando” (fonti Instagram e Il Corriere dello Sport).