MILANO – Il campionato regala poche soddisfazioni, per questo i tifosi del Milan sono già proiettati sulla prossima finestra di calciomercato. Il progetto dei rossoneri sarebbe quello di acquistare uno tra Rugani e Demiral, più il sogno Ibrahimovic. Ma per prendere Ibra, bisognerà prima di tutto cedere uno dei due attaccanti. Leao ha convinto Pioli mentre Piatek non viene considerato più un incedibile.

Tuttavia risulta difficile cedere il polacco a gennaio senza una rovinosa minusvalenza. I rossoneri lo hanno pagato 35 milioni di euro, adesso nessuno lo acquisterebbe a questa cifra o più.

Insomma, arrivare al difensore non è così difficile mentre è complicatissimo cedere in tempo utile, e bene, Piatek per poi arrivare a Ibrahimovic. Per tutta questa serie di motivi, il ritorno dello svedese a Milano sembra improbabile.

Per Ibra, ci sono in corsa anche Napoli, Roma e Bologna. Al momento i rossoblù sarebbero i favoriti per il bel rapporto di stima reciproca tra lo svedese e l’allenatore Sinisa Mihajlovic.