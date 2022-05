Calciomercato Milan, il Real Madrid vuole Leao: offerta da 120 milioni ma i rossoneri preparano la clausola

Rafael Leao accende il calciomercato del Milan. Il Real Madrid, dopo aver fallito l’assalto a Mbappé, ha molti soldi da investire nella campagna acquisti. Gli spagnoli sono pronti a presentare una offerta al Milan da 120 milioni di euro.

Superiore anche a quella che ha propiziato il trasferimento, la scorsa estate, di Lukaku dall’Inter al Chelsea. Questa indiscrezione di calciomercato è riportata dalla Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Carlo Laudisa.

Calciomercato Milan, il Real Madrid fa sul serio per Rafael Leao

Leao è stato uno dei migliori calciatori del campionato italiano appena terminato. Il suo nome è finito nel mirino di calciomercato dei club più prestigiosi del mondo. Soprattutto quelli che hanno tanti soldi da investire la prossima estate. Tra questi club, c’è certamente il Real Madrid.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha vinto lo scudetto in Spagna e si appresta a disputare la finalissima di Champions League contro il Liverpool. Il Real avrebbe voluto acquistare Mbappé ma alla fine è stato beffato dall’annuncio del rinnovo del suo contratto con il Psg.

Per questo motivo, il club spagnolo vuole destinare parte dei soldi che erano stati impegnati per il francese nell’acquisto di Rafael Leao. Ma non sarà semplice perché per il Milan è un incedibile.

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono blindare Rafael Leao con una clausola

Come detto, il Milan vuole blindare Rafael Leao. E’ pronta, per lui, una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Se poi un club offrisse tale cifra per acquistarlo, allora in quel caso il Milan alzerebbe le mani e la scelta spetterebbe al calciatore stesso.