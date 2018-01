CALCIOMERCATO MILAN – Non sarà un mercato faraonico come la scorsa estate ma il Milan sta cercando i calciatori giusti per migliorare la rosa.

Milan, che ha individuato il rinforzo per il suo centrocampo: si tratta di Jakub JANKTO dell’Udinese, ma ora il problema sarà convincere la società friulana a far partire subito il giocatore.

I contatti sono stati comunque avviati. In uscita sono Gabriel PALETTA, che dovrebbe andare al Ssssuolo, e Luca ANTONELLI, per il quale è tornata d’attualità l’ipotesi Fiorentina, che ha chiesto anche Manuel LOCATELLI.